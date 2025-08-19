Alerta en la sierra: 227 distritos en riesgo por lluvias y nevadas

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) advirtió que 227 distritos de la sierra peruana podrían verse afectados por deslizamientos, huaicos y otros desastres, según el escenario de riesgo elaborado por el CENEPRED a raíz del aviso meteorológico n.º 280 del Senamhi, que pronostica lluvias hasta este martes 19 de agosto.

Según el reporte, Ayacucho es el departamento que presenta la mayor cantidad de distritos en riesgo muy alto, con 33; seguido de Áncash (26), Huancavelica (15), Arequipa (14), Apurímac (12), Lima (8), Pasco (5) y Cusco (1). Mientras que otras 113 jurisdicciones de estas mismas regiones, además de Puno, Junín y Huánuco, se encuentran en la categoría de riesgo alto.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

Ante la situación de riesgo, el Indeci exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y regionales a garantizar que las vías de evacuación se mantengan despejadas y con señalización adecuada, para trasladar a la población a lugares seguros, fuera de cauces de ríos o quebradas, así como a confirmar la disponibilidad de servicios de salud, bomberos y comisarías ante una eventual emergencia.

Asimismo, recomendó a los ciudadanos asegurar el techo de sus viviendas y establecer un sistema de alerta temprana usando silbatos, alarmas, sirenas o campanas.

A través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), el Indeci monitorea los departamentos alertados y coordina con autoridades regionales los efectos de este fenómeno meteorológico.