Alerta naranja en el río Huallaga por incremento del caudal y riesgo de desbordes

El caudal del río Huallaga permanece en Alerta Hidrológica Naranja debido a las intensas lluvias registradas en su cuenca, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). El organismo advirtió que el nivel del río continuará incrementándose, lo que eleva el riesgo de posibles desbordes.

De acuerdo con el reporte oficial, la estación hidrológica HLM Yurimaguas registró el 19 de enero un nivel de 133.63 metros sobre el nivel del mar (msnm), mostrando una tendencia creciente. Este punto de monitoreo es supervisado por el Servicio de Hidrografía y Navegación de la Amazonía.

Distritos en riesgo por posibles desbordes

El Senamhi alertó que el aumento del caudal podría afectar zonas bajas de los distritos de Santa Cruz, Santa María y Yurimaguas, además de áreas agrícolas cercanas, situación que mantiene en alerta a las autoridades locales y a la población.

Ante este escenario, el organismo adscrito al Ministerio del Ambiente indicó que continuará emitiendo avisos actualizados sobre la evolución de las condiciones hidrológicas y recomendó a los ciudadanos extremar precauciones, evitar actividades cerca del río y mantenerse informados a través de los canales oficiales mientras persista el incremento del caudal.

VIDEO RECOMENDADO