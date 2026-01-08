Áncash: Padres denuncian que niños estudian en casas alquiladas por obra inconclusa en colegio estatal

Casi un centenar de padres de familia de la Institución Educativa Ciro Alegría Bazán, ubicado en el centro poblado de Ruris, llegaron hasta el Gobierno Regional de Áncash para protestar y denunciar demoras en la construcción del centro educativo de su comunidad, la cual se encuentra inconclusa desde hace cinco años.

Los pobladores viajaron más de 15 horas desde el distrito de San Nicolás, provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald, hasta la sede regional y evitaron el ingreso de los trabajadores ediles exigiendo la continuación de la obra. Ellos expresaron su indignación ya que a la fecha más de 200 escolares del nivel primaria y secundaria estudian en ambientes de casas alquiladas ante la falta de infraestructura.

Asimismo, señalaron que en abril del 2025 firmaron una acta de reconstrucción con la gestión del gobernador Koki Noriega, sin embargo, la obra valorizada en más de 5 millones de soles sigue en estado de abandono, situación que pone en riesgo el inicio del año escolar 2026.

El Gerente General Regional, Marco La Rosa Sánchez Paredes, intentó conversar con los manifestantes pero fue encarado por las promesas incumplidas de la gestión regional. Los padres de familia no sólo intentaron lincharlo sino también quisieron ponerle una pollera provocando un fuerte enfrentamiento con la Policía Nacional.

