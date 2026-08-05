Áncash: un turista chileno muere y otro sobrevive tras accidente en el nevado Huascarán

A pesar de que el acceso al nevado Huascarán permanece restringido de manera temporal, se registró una nueva tragedia que dejó a un turista chileno muerto tras sufrir una caída mientras escalaba el nevado Huascarán.

De acuerdo a información de la Región Policial Áncash, el turista chileno falleció tras la caída. Su compañero logró sobrevivir al accidente, tras lo cuál descendió de la montaña hasta la zona de la laguna Llanganuco.

En tanto, las labores de recuperación del cuerpo del ciudadano chileno se realizarán el miércoles por efectivos de la Policía de Alta Montaña, debido a que el acceso al nevado Huascarán permanece restringido hasta este martes.

ACCIDENTES EN EL HUASCARÁN

Este es solo uno de los varios accidentes que se han registrado en lo que va del año en el nevado Huascarán. Recientemente tres peruanos identificados como Alejandro Ugarte, Artidoro Gaitán y Saúl Mendoza quedaron incomunicados y reportados como desaparecidos desde el 14 de julio cerca del sector La Garganta.

Respecto a este caso, la policía continúa su búsqueda mediante el uso de drones. Estas tres personas quedaron incomunicadas en una zona ubicada aproximadamente a 6,300 metros sobre el nivel del mar.

El 16 de julio se conoció que una avalancha en el sector La Canaleta provocó la muerte del porteador huaracino Ignacio Chinchay. Una turista india y un guía lograron ser rescatados de la zona. Las autoridades se mantienen alerta frente a posibles accidentes debido a lo peligrosa que resulta la actividad de montañismo.

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