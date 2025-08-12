APN suspende autorización inicial al puerto de Corío: esto se sabe

La construcción de un megapuerto en Arequipa vuelve a entrar en pausa. La Autoridad Portuaria Nacional (APN) decidió suspender temporalmente la viabilidad técnica otorgada al proyecto “Puerto Multimodal Corío”, un ambicioso terminal que buscaba instalarse en Punta de Bombón, provincia de Islay. La medida se adoptó tras un pedido urgente del Gobierno Regional y la detección de posibles irregularidades en el proceso.

El pronunciamiento implica que quedan sin efecto, de forma provisional, los alcances de la Resolución de Acuerdo de Directorio N° 0068-2025-APN-DIR, que había concedido la Viabilidad Técnica Temporal Portuaria (VTTP) al Consorcio Hub Corio Megapuerto del Sur, integrado por las empresas Leet Arquitectura Ingeniería & Construcción S.A.C. y Beton Terra Ingenieros S.A.C. Según la APN, existe un posible “vicio de nulidad trascendente” que debe ser revisado antes de permitir que el plan siga su curso.

La solicitud inicial del consorcio para obtener la VTTP fue presentada en febrero de 2024. Desde entonces, el proyecto ha atravesado un accidentado camino administrativo. En las primeras etapas, las direcciones técnicas de la APN señalaron múltiples observaciones al plan maestro, especialmente sobre la proyección de la demanda y la viabilidad económica del terminal.

A pesar de que el consorcio intentó subsanar los cuestionamientos y actualizó la documentación, en agosto de 2024 la Dirección de Planeamiento y Estudios Económicos concluyó que el proyecto no cumplía con los requisitos de idoneidad técnica. Ello llevó a una primera negativa a la VTTP, que posteriormente fue apelada. En diciembre de ese mismo año, una resolución del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) dio la razón al consorcio y ordenó retroceder el proceso para una nueva evaluación.

La disputa continuó durante los primeros meses de 2025. Tras un nuevo intento de corrección, la APN volvió a rechazar la solicitud en enero. Sin embargo, en marzo, otra resolución del MTC declaró fundada la apelación y dispuso que el procedimiento regresara a la fase de revisión de observaciones. Este constante ir y venir entre la APN y el MTC ha marcado el desarrollo del expediente.

Con la reciente suspensión de la viabilidad técnica, el futuro del Puerto Multimodal Corío queda nuevamente en incertidumbre. Las autoridades regionales y nacionales deberán resolver las dudas legales y técnicas antes de decidir si el proyecto avanza o queda definitivamente archivado, en un contexto donde el potencial impacto económico y logístico del terminal sigue generando debate en Arequipa y a nivel nacional.

APN suspende autorización inicial al puerto de Corío: esto se sabe by María de los Ángeles Serrano Vargas