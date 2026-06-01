Arequipa en ALERTA: IGP advierte emisión de cenizas del volcán Sabancaya y mantiene nivel naranja

Peligro ante posible erupción. El Instituto Geofísico del Perú, a través de sus cuentas oficiales, advirtió que el Volcán Sabancaya, ubicado en Arequipa, ha empezado a lanzar cenizas a más de 1200 metros de altura tras eventos sísmicos asociados a este fenómeno peligroso.

Ante el comportamiento del volcán, el Centro Vulcanológico Nacional (Cenvul) calificó la situación en el nivel de alerta naranja, lo que significa que la fuerza del volcán aumenta de manera significativa su actividad eruptiva.

Esto significa que los sismos cerca de la zona del volcán se intensifican, fuertes explosiones se producen dentro de la corteza que mantiene el magma y, por ende, bloques y elementos, como la ceniza y piedras, son expulsados.

Sin embargo, las concluciones del monitoreo del IGP indican que, hasta el momento, no se han detectado explosiones volcánicas; pero sí expulsión de ceniza, vapores de agua y gases que se elevan hasta 1200 metros, acompañados de actividades sismicas asociadas a los flujos magmáticos y fracturamiento interno del volcán.

Hasta la publicación de esta nota periodística, el Cenvul señala que se esperan futuras explosiones del volcán que logren generar columnas de erupción de hasta 2 kilómetros de altura que podrán afectar los distritos del Valle del Colca y áreas cercanas a través de la dispersión de ceniza volcánica.

¿Qué hacer si me encuentro cerca de la zona de afección?

Si te encuentras cerca al volcán, lo principal es alejarse hasta más de 12 kilómetros del crater. En caso la ceniza te alcance o sientas presencia de ella, cubrete la nariz y boca con paños húmedos o mascarillas.

Sí tu hogar está cerca a la emisión de gases y vapor de agua, manten cerradas las ventanas y puertas para evitar filtraciones.

A la par, es necesario que te mantengas informado sobre la actividad volcánica del Volcán Sabancaya a través de los informes del Cenvul.

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