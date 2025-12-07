Asesinan a balazos al periodista Fernando Núñez en La Libertad

El periodista Fernando Núñez fue asesinado a balazos en el sector conocido como Curva La Barranca, en La Libertad. El comunicador regresaba de cubrir una actividad en Ciudad de Dios cuando ocurrió el ataque.

Según se pudo conocer, el también secretario de actas de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) Filial Chepén viajaba en moto junto a su hermano, David Núñez, cuando ambos fueron interceptados por sujetos armados.

Ante el brutal ataque a tiros de los sicarios, el hombre de prensa perdió la vida de forma inmediata. En tanto, su hermano resultó gravemente herido y fue trasladado de emergencia a un centro de salud cercano.

Tras perpetrar el crimen, los agresores huyeron del lugar, mientras las autoridades iniciaron las primeras diligencias para determinar las causas del atentado y dar con los responsables.

