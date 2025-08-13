Asesinan a censista en su casa y capturan a dos sospechosos: uno es menor de edad

La ciudad de Tarapoto amaneció conmocionada por el violento asesinato de Larry Contreras Cenepo, de 34 años, quien trabajaba como censista en el Censo Nacional 2025. Su cuerpo fue hallado la madrugada de este miércoles en el interior de su vivienda, ubicada en el jirón Pajaten, con múltiples lesiones y heridas punzocortantes.

Efectivos policiales y peritos de Criminalística llegaron rápidamente a la escena del crimen para iniciar las diligencias. Minutos después, la Policía Nacional detuvo a dos presuntos implicados: un menor de edad y Junior Carrillo, quienes quedaron bajo custodia mientras la Fiscalía continúa las investigaciones.

“Producto de este hecho lamentable hay dos personas detenidas: un menor y un mayor de edad”, confirmó el jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Tarapoto, Robert Cruzado.

Las autoridades manejan varias hipótesis sobre el móvil del asesinato, entre ellas un posible crimen pasional o una pelea bajo los efectos del alcohol. “Hasta el momento no descartamos nada”, precisó Cruzado.

El jefe policial detalló que el cuerpo de la víctima presentaba diferentes lesiones y hematomas, lo que será confirmado en el informe del médico legista. El caso ha sido derivado a la Divincri para reunir todas las pruebas y esclarecer los hechos.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7