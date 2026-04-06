Asesinan a joven paraguaya en hospedaje de Cusco: crimen estaría vinculado a trata de personas y extorsión

El Cusco se encuentra conmocionado tras el violento asesinato de una mujer de nacionalidad paraguaya dentro de un hospedaje en el distrito de Wanchaq. Según las primeras investigaciones de la Policía Nacional del Perú (PNP), el crimen estaría vinculado a redes de trata de personas y extorsión.

EL ATAQUE: CÁMARAS CAPTAN LA HUIDA DEL SICARIO

El trágico suceso ocurrió cuando un hombre de nacionalidad venezolana ingresó al establecimiento y abrió fuego directamente contra la víctima. Tras el ataque, el sicario rompió una puerta de vidrio para escapar, ya que el ingreso principal se encontraba cerrado.

Cámaras de seguridad de la zona captaron el momento en que el atacante huye hacia un vehículo que lo esperaba. El general Virgilio Velázquez, jefe de la Región Policial del Cusco, confirmó que ya se ha logrado identificar al conductor de dicho automóvil.

DETENIDOS Y PRESUNTO MÓVIL DEL CRIMEN

Hasta el momento, la policía ha detenido a tres personas implicadas en el caso:

La propietaria y la recepcionista del hostal: Ambas habrían permitido que la víctima y otra acompañante ejercieran la prostitución en el local a cambio de pagos de dinero.

Una ciudadana colombiana: Identificada como la pareja del presunto sicario, quien actualmente se encuentra prófugo.

Las autoridades manejan la hipótesis de que el asesinato responde a una disputa entre organizaciones criminales dedicadas a la explotación sexual y el cobro de cupos. Aunque familiares de la víctima señalaron que su viaje era por turismo, la PNP informó que la mujer ingresó al país de forma irregular para trabajar como meretriz.

“La principal sospecha es la existencia de una banda vinculada a la trata de personas y la extorsión detrás de este hecho”, manifestaron fuentes policiales.

INQUIETUD EN LA CIUDAD IMPERIAL

Este asesinato ha generado alarma en la población cusqueña, dado que no se registraban crímenes de esta magnitud en la ciudad desde hace años. La policía continúa con las diligencias para capturar al responsable material, quien ya ha sido plenamente identificado gracias al análisis de las cámaras de seguridad.

Testigos y conocidos de la víctima han preferido mantener el silencio por temor a represalias de la organización criminal que operaría en la zona. La PNP asegura que las investigaciones avanzan favorablemente para desarticular esta red delictiva.

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