Así fue recluido ‘Pequeño J’ en Penal de Cañete mientras espera extradición por feminicidio | VIDEO

Tony Valverde Victoriano, alias ‘Pequeño J’, fue internado este viernes en el Penal de Cañete tras una orden judicial que dicta nueve meses de prisión preventiva con fines de extradición. El peruano es investigado en Argentina por el homicidio agravado de tres mujeres en Buenos Aires, un crimen que ha generado conmoción en la opinión pública.

Valverde, de nacionalidad peruana, es considerado el principal sospechoso del asesinato de tres mujeres en la capital argentina. La Fiscalía de ese país lo acusa de homicidio agravado, delito que contempla penas de hasta 35 años de cárcel.

Las víctimas fueron halladas en distintas zonas de Buenos Aires y los investigadores vinculan el caso con presuntas redes delictivas en las que habría participado el acusado. La justicia argentina solicitó formalmente su extradición tras su captura en Perú.

TRASLADO AL PENAL DE CAÑETE

El INPE confirmó que el imputado fue trasladado con estrictas medidas de seguridad al Establecimiento Penitenciario de Cañete. El procedimiento incluyó control de identidad, revisión médica y registro penitenciario. Actualmente, permanece en el área de observación, a la espera de ser clasificado dentro del penal.

El juez Cristhian Chumpitaz Pariona, del Juzgado de Investigación Preparatoria de Chilca, ordenó prisión preventiva al considerar alto el riesgo de fuga. Debido a la gravedad de los delitos y al interés internacional en el caso, el INPE dispuso protocolos especiales de seguridad para evitar cualquier intento de evasión.

El caso ahora está en manos del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio Público, que deberán coordinar con las autoridades argentinas. Interpol Lima ya activó los mecanismos de cooperación con Interpol Argentina para consolidar la documentación y pruebas requeridas.

El procedimiento podría tomar varios meses, pero el plazo de detención preventiva garantiza que el acusado permanezca bajo custodia hasta que se concrete el traslado. Si se cumplen los requisitos del tratado bilateral, la extradición a Buenos Aires podría realizarse en el primer semestre del 2026.

VIDEO RECOMENDADO