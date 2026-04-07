Megaoperativo “Carroñeros”: detienen a funcionarios del Hospital Regional y la UNSCH en Ayacucho

En un operativo conjunto contra la corrupción, la Policía Nacional del Perú detuvo preliminarmente a tres personas y allanó ocho inmuebles en Ayacucho, en el marco de una investigación por el presunto delito de colusión agravada en procesos de contratación pública.

La intervención, denominada “Carroñeros”, fue ejecutada por la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor), en coordinación con la Dirección de Inteligencia (Dirin) y el Ministerio Público, como parte de las acciones para desarticular presuntas redes que operan dentro de entidades estatales.

Entre los detenidos se encuentra Teodosio Huamán Toledo, exjefe de administración del Hospital Regional de Ayacucho y exdirector regional de administración del Gobierno Regional. También fueron capturados Ángel Gabriel Rodríguez Conde, representante de la empresa Prosperu SAC, y Eloy Velarde Chávez, encargado de adquisiciones de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga.

Según las investigaciones fiscales y policiales, los implicados habrían concertado acciones para direccionar licitaciones públicas. Presuntamente, coaccionaban a personal encargado de contrataciones para anular procesos en curso y favorecer nuevas convocatorias dirigidas a empresas afines.

El esquema también incluía la generación de desabastecimientos ficticios para justificar contrataciones directas, así como la simulación de pluralidad de postores mediante empresas vinculadas. En este contexto, se investiga que algunos funcionarios habrían filtrado información privilegiada sobre requerimientos institucionales.

De acuerdo con estimaciones del Ministerio Público, estas acciones habrían ocasionado un perjuicio económico al Estado de aproximadamente 2 millones 916 mil 936 soles, afectando recursos destinados a servicios esenciales para la población.

Durante el operativo, las autoridades incautaron abundante documentación administrativa y equipos electrónicos, los cuales serán analizados para determinar las comunicaciones y responsabilidades en los procesos de contratación investigados.

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