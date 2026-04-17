Detienen a funcionarios del Gobierno Regional de Ayacucho por integrar presunta mafia de brevetes

Al menos ocho personas fueron detenidas y 15 viviendas se encuentran siendo allanadas en Ayacucho en el marco del megaoperativo contra la presunta organización criminal ‘Los Chuecos del Transporte’, la cual estaría dedicada a otorgar licencias de conducir de forma irregular.

La mafia operaba en el interior de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho. Los detenidos fueron identificados como Héctor Alcides Reyes Salcedo y Edmigio Oswaldo Cute Huamán, además de los funcionarios Diógenes Guerreros Soto, Wilfredo Vílchez Quispe, Alberto Ubilluz Mejía, José Jaime Guevara Ochoa, Diógenes Loayza García y Cliver Richard Alarcón Arango.

Contra ellos pesa una investigación por los delitos de organización criminal, cohecho pasivo propio, cohecho pasivo genérico y tráfico de influencias.

¿Cómo operaba la organización criminal?

De acuerdo a las primeras investigaciones, los funcionarios de la entidad estatal captaban a los postulantes para la obtención irregular de licencias de conducir a través de terceros denominados ‘jaladores’.

Los implicados solicitaban entre 200 a 1500 soles a cambio de facilitar la aprobación del exámen práctico a través de un nulo control de sus habilidades de manejo. Se conoció además que la banda estableció tarifas diferenciadas según la categoría de licencia requerida.

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