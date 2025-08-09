Balón de gas llega a costar hasta 140 soles en Santa Rosa de Loreto | VIDEO

En el distrito de Santa Rosa de Loreto, ubicado en la triple frontera amazónica con Colombia y Brasil, los pobladores enfrentan altos precios en productos básicos, especialmente el gas doméstico.

En conversación con Latina Noticias, residentes de la zona explicaron que las transacciones comerciales se realizan principalmente en reales, moneda brasileña, debido a que los balones de gas provienen directamente de Brasil.

Según la vecina, el costo de un balón en el vecino país es de 145 reales, pero al llegar a manos de revendedores en Santa Rosa puede alcanzar los 170 reales, equivalente a 130 soles. En algunos casos, el precio bordea los 140.

De esta manera, la dinámica comercial en Santa Rosa da muestra de la dependencia hacia los mercados de Brasil y Colombia. Por ejemplo, muchos cruzan a Leticia (Colombia) para cambiar soles a reales, y con esta moneda adquieren insumos de primera necesidad.

Santa Rosa de Loreto, además de su relevancia geográfica como punto de conexión fluvial, enfrenta retos logísticos y económicos que encarecen la vida en la región, afectando a una población que depende de la navegación y del comercio transfronterizo para abastecerse.

