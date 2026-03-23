Brutal accidente en Arequipa: al menos 11 muertos deja choque de miniván y camión
Un trágico accidente en el kilómetro 178 de la carretera Arequipa–Puno enluta a varias familias en nuestro país. Un brutal choque se registró este 23 de marzo entre un tráiler a y una minivan en el distrito de San Antonio de Chuca, provincia de Caylloma.
Un total de nueve personas murieron en el lugar y otras dos fallecieron camino al hospital. Entre las víctimas mortales se encuentran dos menores de 10 y 4 años de edad. Además se reportaron ocho heridos, quienes fueron trasladados a un puesto de salud y luego referidos a la ciudad de Arequipa debido a la gravedad de sus heridas.
No se descarta que el exceso de velocidad y mal estado de la carretera hayan provocado el fatal accidente. Se conoció que el vehículo pesado tenía placa brasileña. El pase vehicular en la zona se encuentra restringido.