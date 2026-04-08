Bus fuera de control se estrella contra viviendas y deja cinco heridos en Chimbote: dos víctimas están graves

Un bus de transporte público se despistó e impactó contra tres viviendas dejando cinco heridos, dos de ellos de gravedad, así como cuantiosos daños materiales. El lamentable accidente se registró en el asentamiento humano Jesús de Nazareth, en la zona alta de San Pedro, en Chimbote.

Cámaras de videovigilancia captaron el preciso instante en que la unidad baja por la pendiente a toda velocidad y termina empotrándose contra los inmuebles causando pánico entre los vecinos. Varias personas quedaron atrapadas entre los escombros. El más afectado es un joven universitario de 17 años de edad, quien fue llevado a un hospital de Lima al sufrir traumatismo encéfalo craneano moderado y una fractura expuesta en la pierna derecha.También resultaron heridos sus dos hermanos de 14 y 7 años.

Se conoció que otro joven de 19 años sufrió contusiones en ambos pies y esguince en el tobillo izquierdo. Los heridos fueron auxiliados por efectivos policiales y trasladados inicialmente al Hospital La Caleta de Chimbote, mientras que el conductor del vehículo, Anderson Renzo Calderón Cruz de 25 años sufrió una herida en el rostro y está detenido en la comisaría San Pedro.

Cabe señalar que el vehículo no contaba con Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), lo que agrava la situación de la familia afectada. Ante ello, los familiares solicitan apoyo económico para cubrir los gastos médicos.

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