Cae sujeto con fusiles, pistolas, municiones y vehículos con placas clonadas en Puno

Agentes de la División de Investigación Criminal realizaron un operativo en una vivienda ubicada en el sector jirón Mama Ocllo en Puno y lograron desarticular la red criminal denominada “Los gatilleros de Juliaca”.

En el lugar hallaron tres fusiles AR-15, una pistola, municiones y equipos de comunicación como celulares y radios. También capturaron a Roger Orlando Condori Quispe, sindicado como la persona encargada de resguardar los armamentos.

Según los primeros informes policiales, las armas tenían sus números de serie alterados y todo indica que estas fueron usadas en otros robos agravados y actos violentos que aterrorizan a la población local. En el inmueble también se encontraron dos vehículos con placas clonadas que estarían vinculados a otros hechos delictivos.

Roger Condori alquilaba la vivienda desde hace dos meses. Las autoridades investigan si el inmueble servía como depósito logístico para la organización criminal que opera en Juliaca y zonas aledañas.

La Fiscalía y la Policía trabajan para vincular las evidencias con otros casos de robos como el ocurrido en San Julián en septiembre de 2025, donde 10 personas cometieron un asalto usando este tipo de armas de largo alcance.

