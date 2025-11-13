Caída de bus a abismo en Arequipa: 7 días de detención judicial para chofer que provocó la tragedia

El Poder Judicial dio un paso trascendental en la pesquisa del trágico accidente que causó 37 muertos y 25 lesionados graves por la caída de un bus a un abismo en Arequipa. La entidad dio siete días de detención judicial en flagrancia contra Henry Apaclla Ñaupari, sindicado como el autor material del siniestro.

El chofer es procesado por graves imputaciones de homicidio imprudente y daños corporales mayores. Las autoridades intentan desentrañar los pormenores de lo ocurrido. El accidente se produjo en el kilométrico 780 de la carretera Panamericana Sur, en el sector de Ocoña.

El bus, de la compañía Llamosas, había salido de Caravelí con rumbo a la ciudad de Arequipa. Minutos más tarde, la colisión con la camioneta desencadenó una desgracia que cubrió de luto a múltiples familias. El impacto hizo que el vehículo de transporte público cayera a un barranco de 200 metros, con el saldo ya mencionado de víctimas.

CONDUCTOR PIDE DISCULPAS EN AUDIENCIA

Según los informes policiales, Henry Apaclla Ñaupari conducía en el carril contrario al momento del choque frontal. El examen de alcoholemia confirmó su estado de embriaguez, razón por la cual fue arrestado inmediatamente y entregado a la Fiscalía.

El imputado aseguró que concurrirá a todas las diligencias dispuestas por el ente fiscal. Sin embargo, el hecho más llamativo fue su declaración. Muy apenado, ofreció disculpas por el acontecimiento.

“Quiero comenzar manifestando mi pesar por todo lo ocurrido con las personas afectadas. Siento profunda empatía por ellas. Sinceramente, también estoy muy afectado por lo que me ha tocado vivir. Deseo comprometerme y colaborar en el desarrollo de las investigaciones”, manifestó en la audiencia.