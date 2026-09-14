Callao: se registran más de 120 homicidios en lo que va del año, según Sinadef

Perú registró un incremento en el número de fallecimientos durante 2025 respecto al año anterior, según los registros publicados por el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef).

En el Callao, una de las regiones más afectadas por el sicariato, se contabilizaron 5.887 muertes durante 2025, frente a las 5.712 registradas en 2024. Esto representa 175 fallecimientos adicionales, un incremento de aproximadamente 3,1% en un año.

La cifra también muestra una diferencia frente a los registros acumulados durante 2026. Hasta la segunda semana de setiembre de 2026 se contabilizan 4.012 muertes en el Callao, es decir, 1.875 menos que todo lo registrado en 2025. Esta comparación corresponde a un año todavía en curso, por lo que la cifra aún no es comparable con el cierre anual de los años anteriores.

AUMENTAN LAS MUERTES VIOLENTAS

El incremento también se observó en las muertes violentas. Sinadef registró 424 casos en el Callao durante 2025, frente a 343 en 2024, es decir, 81 más.

En cuanto a los homicidios, la cifra también aumentó: al cierre de 2025 se contabilizaron 193 casos en el Callao, frente a los 137 de 2024.

Asimismo, Sinadef reportó 135 cuerpos cuya causa de muerte se desconoce durante 2025, frente a 112 en 2024.

En lo que va de 2026, el Callao acumula 275 muertes violentas. De este total, 125 corresponden a homicidios, cifra que ya representa cerca del 65% de los 193 homicidios registrados durante todo 2025, aunque el año aún no ha terminado.

OTRAS REGIONES QUE REGISTRARON AUMENTOS

El incremento en el número total de fallecimientos también se observó en otros departamentos:

Lima: 55.991 muertes en 2025, frente a 55.429 en 2024.

55.991 muertes en 2025, frente a 55.429 en 2024. Piura: 10.177 muertes en 2025, frente a 8.959 en 2024.

10.177 muertes en 2025, frente a 8.959 en 2024. La Libertad: 10.138 muertes en 2025, frente a 9.649 en 2024.

10.138 muertes en 2025, frente a 9.649 en 2024. Puno: 7.918 muertes en 2025, frente a 7.120 en 2024.

En cuanto a las muertes violentas, los registros muestran lo siguiente:

Lima: 2.618 casos en 2025, frente a 2.595 en 2024.

2.618 casos en 2025, frente a 2.595 en 2024. Puno: 751 casos en 2025, frente a 593 en 2024.

751 casos en 2025, frente a 593 en 2024. La Libertad: 630 casos en 2025, frente a 586 en 2024.

Los registros de Sinadef evidencian un incremento de las muertes violentas en varios departamentos, con variaciones importantes entre un año y otro.

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