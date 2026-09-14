ERM 2026: JNE y partidos políticos definirán hoy detalles del debate por la alcaldía de Lima

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y los representantes de las organizaciones políticas que participan en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 volverán a reunirse este lunes 14 de setiembre para avanzar en la organización del debate de candidatos a la alcaldía de Lima Metropolitana, programado para los días 21 y 22 de setiembre.

El encuentro está previsto para las 4:00 p. m., en el auditorio de la sede Lampa del JNE, ubicada en la avenida Nicolás de Piérola, en el Cercado de Lima.

Esta será la segunda reunión entre el organismo electoral y los partidos. La primera se desarrolló el pasado 7 de setiembre, pero quedaron pendientes algunas definiciones sobre la dinámica del debate, entre ellas, el orden de intervención de los postulantes y la conformación de las duplas para cada bloque.

ASPECTOS POR DEFINIR SOBRE LOS PRIMEROS REGIDORES

Uno de los puntos que generó discusión fue el pedido de Renovación Popular para que Rafael López Aliaga, actual alcalde de Lima y candidato a primer regidor de su lista, participe en representación de la agrupación durante el debate.

A raíz de esta controversia, 14 organizaciones políticas acordaron solicitar al Pleno del JNE que precise si los alcaldes elegidos en 2022 podrían obtener una nueva credencial como burgomaestres durante el siguiente periodo municipal mediante el mecanismo de sucesión.

El pedido se sustenta en la interpretación del artículo 194 de la Constitución, que establece que los alcaldes no pueden ser reelegidos de manera inmediata.

Las organizaciones que respaldaron la solicitud fueron Visión Perú, Podemos Perú, Pueblo Consciente, Partido Patriótico del Perú, Partido Popular Cristiano, Somos Perú, Demócrata Verde, APRA, Frepap, Batalla Perú, Avanza País, Alianza para el Progreso, Venceremos y Coalición Transformadora Tierra Verde. Renovación Popular votó en contra.

El presidente del JNE, Roberto Burneo, confirmó posteriormente que el pedido ya fue comunicado a la Presidencia del organismo y que será incluido en la agenda del Pleno. Sin embargo, precisó que aún no hay una fecha establecida para su debate.

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