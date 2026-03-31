Camión que transportaba cerveza cae al abismo: uno de sus ocupantes se salvó de morir tras saltar a tiempo

Un camión que trasladaba cerveza cayó a un abismo en la carretera Panamericana Sur, en la región Arequipa. El lamentable suceso, que movilizó a la Policía de Salvataje y Bomberos, ocurrió en el sector del túnel de La Planchada (Camaná).

De acuerdo a los primeros reportes, uno de los ocupantes logró saltar de la unidad antes de que esta se precipitara mientras que otros dos fueron arrastrados hacia el fondo del barranco. No se descarta que hayan víctimas mortales.

La Compañía de Bomberos N.º 35 de Camaná y efectivos de la Policía de Carreteras llegaron hasta el lugar de difícil acceso para continuar con las labores de rescate. Las causas del accidente aún están bajo investigación.

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