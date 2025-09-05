Detienen a integrantes de “Los Cachacos del Padrino” tras atentado en Trujillo

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a tres integrantes de la banda criminal “Los Cachacos del Padrino”, facción de la organización delictiva “Los Pulpos”, implicados en la detonación de un artefacto explosivo en una casa de Trujillo.

Los detenidos fueron identificados como Nilton Isaías Ravello Ramos (19), alias “Negro”, Everet Emilio Quintero Monasteridos (32), alias “Chamo”, y Fabrizio Manuel Leitón Gutiérrez (22), alias “Pelado”.

Según las investigaciones, “Pelado” habría contratado a los otros dos sujetos para colocar la carga explosiva compuesta por 30 emulsiones de color blanco frente a una casa ubicada en la calle Lizarzaburu N.° 710, urbanización Las Quintanas.

En paralelo, la PNP allanó un inmueble en la urbanización Los Altos de Valle Sol, distrito de Moche, utilizado como base por la organización criminal. En el lugar se hallaron diez cartuchos de emulsiones y otros objetos vinculados a la preparación del atentado.

Si bien el móvil aún está en investigación, fuentes policiales indicaron que la propietaria del inmueble atacado, Maura Sánchez Iparraguirre, dedicada a actividades mineras en la provincia de Pataz, habría recibido amenazas previas relacionadas con su rubro.

La PNP confirmó que los detenidos enfrentan cargos por delito de peligro común, daños agravados y pertenencia a banda criminal, mientras continúan las diligencias para identificar a otros posibles integrantes de la organización.

HABLA SERIO: PODCAST DE LATINA NOTICIAS

Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

Puedes mirar la entrevista a Patricia Barreto aquí: