Capturan a presunto sicario cuando cruzaba la frontera con Ecuador con armas de fuego

Un operativo de la Policía Nacional del Perú (PNP) logró la captura de Roberto Castillo Domínguez de 26 años de edad cuando intentaba llegar a Ecuador cruzando la frontera en Tumbes, pues al cruzar el Puente Internacional en el distrito de Aguas Verdes, Castillo fue capturado con un arma de fuego dentro de una cartera de mujer.

Pues así lo informó el General PNP Luis Enrique Pacheco Cornejo. El arma incautada era de marca Taurus y habría sido utilizada en tres asesinatos, además, se iba a volver a utilizar en actividades vinculadas a sicariato en el vecino país.

Roberto Castillo cuenta con antecedentes por hurto agravado, y se sospecha que pretendía entrar a Ecuador para asesinar a una persona por encargo. El detenido fue llevado hasta las instalaciones de Divincri en Tumbes, donde fue puesto a disposición del Ministerio Público por el delito de tenencia ilegal de armas de fuego.

Cabe mencionar que en las últimas dos semanas, la policía ha intervenido otros vehículos, incluyendo un bus con pasajeros extranjeros, en operativos que buscan evitar el tránsito irregular de armas y delincuentes.

