Capturan a presuntos extorsionadores del alcalde de Sausal: exigían S/ 30 mil para no atentar contra él y su familia

Agentes de la División de Investigación Criminal (DIVINCRI) de La Libertad capturó a tres integrantes de la peligrosa banda “Los Injertos de Sausal” dedicada a extorsionar a empresarios y funcionarios locales, entre ellos el alcalde de Sausal.

Leili Claribel R. Z. (a) “Gorda Claribel”, Jorge Enrique M. H. (a) “Gordo Mejía” y José Luis S. M. (a) “Toncha” habrían estado exigiendo el pago de S/.30,000 al burgomaestre bajo amenazas de atentar contra su vida o la de su familia.

La operación policial también permitió la incautación de tres celulares, que contenían mensajes extorsivos y detalles de las coordinaciones realizadas por la banda para la recepción del dinero ilícito. Además, fueron halladas las cuentas bancarias y números de Yape utilizados para los depósitos de los extorsionadores.

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