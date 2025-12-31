Cardenal Castillo llama a “renovar la Iglesia de Lima” a través de la II Asamblea Sinodal en enero de 2026

Tras culminar un amplio proceso de escucha y discernimiento en 129 parroquias de la Arquidiócesis de Lima, el cardenal Carlos Castillo Mattasoglio, arzobispo metropolitano, convocó oficialmente a la II Asamblea Sinodal Arquidiocesana, con un llamado claro a “renovar la Iglesia de Lima” a la luz de los nuevos desafíos pastorales y sociales.

La II Asamblea Sinodal se realizará los días 6, 7 y 8 de enero en el Colegio San Agustín, en San Isidro, de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde. Según explicó el purpurado, este espacio permitirá evaluar el camino recorrido desde la primera experiencia sinodal realizada en 2020 y proyectar una renovación de la vida pastoral de la Iglesia limeña, en un contexto marcado por profundas transformaciones sociales, culturales y espirituales.

“Ha llegado el momento de evaluar, después de seis años, de empezar a renovarnos nuevamente con matices distintos de observaciones, de ideas, de palabra que queramos decir, de defectos que veamos y de cosas lindas a reafirmar”, señaló el cardenal Castillo al anunciar la convocatoria.

El arzobispo de Lima subrayó que la sinodalidad es una manera concreta de vivir la Iglesia como una comunidad que “camina con el concurso de todos”. En ese sentido, destacó que una Iglesia sinodal es aquella que escucha, discierne y responde de manera corresponsable a los desafíos del país, de la ciudad y de las familias, poniendo en el centro la vida y la dignidad de las personas.

¿QUIÉNES PARTICIPAN?

La asamblea recogerá los aportes surgidos en las asambleas parroquiales y en los diversos espacios de la Comunidad Cristiana de Lima. Para ello, cada parroquia conformará una delegación representativa, cuyas inscripciones se vienen realizando a través de las propias comunidades parroquiales.

Estas delegaciones estarán integradas por el párroco o administrador parroquial, coordinadores del Consejo Pastoral Parroquial y de la Pastoral Juvenil, vicarios parroquiales, miembros de comunidades religiosas, representantes del Equipo Parroquial de Animación Pastoral (EPAP), así como laicos que hayan participado activamente en las asambleas sinodales, incluso si no pertenecen a algún grupo específico. También se contempla la participación de realidades emergentes como hermandades, comunidades quechuahablantes, ollas comunes y representantes de mercados.

“Vamos a formar una delegación en las distintas parroquias que nos representará, con personas atentas a los problemas y que han participado en las asambleas parroquiales”, indicó el cardenal.

Durante los tres días de trabajo, los participantes reflexionarán a partir del Instrumentum Laboris, documento base que aborda temas como identidad e integración, participación, acogida y acompañamiento, vida en el Espíritu, sacramentos y liturgia, formación, pastoral evangelizadora, pastoral social y solidaridad, y comunicación. Se estima la participación de más de mil personas en este significativo proceso eclesial.

