ERM 2026: ONPE finaliza despliegue de material electoral en todo el territorio nacional

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) concluyó este sábado la distribución de todo el material que será utilizado durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026. El organismo confirmó que, a las 8:20 de la noche, se completó la entrega en los locales de votación de todo el país.

🗳️ El material electoral ya se encuentra en todos los locales de votación a nivel nacional para las #ERM2026. 🚛📦 A las 20:20 horas de este 3 de octubre, se completó al 100 % la entrega del material que será utilizado durante la jornada electoral de mañana, 4 de octubre. pic.twitter.com/uErjfdofuS — ONPE (@ONPE_oficial) October 4, 2026

TRASLADO SE REALIZÓ POR TIERRA, AIRE Y VÍA FLUVIAL

La distribución se desarrolló bajo resguardo de la Policía Nacional y tuvo que adaptarse a las características geográficas de cada zona. Por ello, el traslado de los materiales se efectuó mediante rutas terrestres, aéreas y fluviales.

El despliegue comenzó el pasado 18 de septiembre, cuando los materiales fueron enviados hacia las 94 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) ubicadas en distintas regiones. Desde estos puntos se inició posteriormente la distribución hacia los centros de votación de cada jurisdicción.

El último envío llegó este sábado a la institución educativa 64006 Jorge Chávez, ubicada en el distrito de Callería, en la provincia de Coronel Portillo, Ucayali, con lo que se completó la cobertura nacional.

¿QUÉ CONTIENE EL MATERIAL ELECTORAL?

En los locales de votación fueron entregadas cajas y paquetes sellados con los implementos necesarios para desarrollar la jornada electoral. Entre ellos se encuentran las cédulas de sufragio, ánforas, cabinas de votación, actas, listas de electores, manuales, carteles, sobres y materiales para el registro de huellas dactilares.

La ONPE también incorporó códigos de barras y códigos QR en los materiales para facilitar su identificación y seguimiento. Estos mecanismos permiten conocer el recorrido de los documentos electorales y no registrar ni revelar la identidad de los ciudadanos que emiten su voto.

MÁS DE 89 MIL MESAS SERÁN HABILITADAS

Para estas elecciones, la ONPE produjo, adquirió, organizó y distribuyó los materiales correspondientes a las 89,935 mesas de sufragio que funcionarán a nivel nacional.

En Lima Metropolitana y el Callao, el procedimiento tuvo una dinámica distinta: los materiales salieron directamente desde los almacenes de la ONPE hacia los locales de votación. Este traslado se realizó entre las 10 de la noche del viernes y poco antes de las 6 de la mañana del sábado.

Con la culminación de este proceso, los locales de votación quedan abastecidos para la jornada electoral de este domingo 4 de octubre.

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