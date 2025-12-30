Choque de trenes en Cusco deja una persona muerta, según Gerente Regional de Salud

Dos trenes de las empresas PeruRail e Inca Rail chocaron de forma frontal este martes 30 de diciembre en circunstancias que aún se desconocen, en el sector de Pampacahua, en la vía a Machu Picchu, en la región Cusco. Producto de la colisión hay un fallecido. Esto lo informó el gerente regional de salud del Cusco, Omar Farfán.

Ante el accidente ferroviario que se registró en el kilómetro 88 de la mencionada vía, a unos 30 minutos de Ollantaytambo y a dos horas de la ciudad del Cusco, el Ministerio de Salud informó que ha dispuesto la movilización de doce ambulancias a la zona del siniestro para atender a los heridos.

A través de un comunicado, el Minsa también confirmó que se ha activado el sistema de referencias terrestre y aérea y que monitorea la situación para brindar apoyo necesario a los afectados por este accidente.

