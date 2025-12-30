Choque de trenes en Cusco: Gobernador denuncia que clínicas intentan lucrar con heridos y se niegan a dar información

Werner Salcedo, Gobernador de Cusco, denunció en Latina Noticias que empresas privadas del rubro del sector salud buscan lucrar con la atención de heridos que dejó el choque de trenes en el sector de Pampacahua, en la ruta ferroviaria entre Ollantaytambo y Machu Picchu.

Según explicó, estas empresas trasladaron hasta 10 heridos en una sola ambulancia sin tener en cuenta el nivel de gravedad con el único objetivo de ofrecer sus servicios médicos. Asimismo indicó que hasta el momento solo hay el reporte de una clínica, a donde llegaron 10 personas afectadas de la colisión.

DENUNCIA AMENAZAS:

La autoridad regional sostuvo que las empresas ferroviarias, a través de sus representantes, amenazaron a los funcionarios de la Defensoría del Pueblo, Policía Nacional, entre otros, con el fin de impedir que se conozca el estado de los accidentados.

“Es inconcebible de lo que hemos sido testigo. (…) Estas empresas privadas han impedido el acceso a la información. Si ocurre algún fallecimiento, denuncio públicamente a estas empresas privadas porque no están permitiendo la presencia del Estado como corresponde para salvaguardar la vida de quienes han sufrido este accidente”, señaló Werner Salcedo.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7