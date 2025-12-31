Choque de trenes en Machu Picchu: esto es lo último que se sabe del accidente

Un choque frontal entre dos trenes turísticos en la vía férrea que conduce a Machu Picchu dejó un saldo de un fallecido y más de 50 heridos, además de paralizar por completo el tránsito ferroviario en uno de los corredores turísticos más importantes del país.

El accidente ocurrió el 30 de diciembre, cerca de la ciudadela inca, y generó una situación de caos e incertidumbre entre cientos de pasajeros que quedaron varados en distintos puntos de la región Cusco.

La víctima mortal fue identificada como Roberto Cárdenas, maquinista de una de las locomotoras involucradas. Según los primeros reportes, ambos trenes colisionaron de forma frontal por causas que aún no han sido esclarecidas. Entre los heridos se encuentran turistas nacionales y extranjeros, quienes fueron trasladados a centros de salud de la zona, mientras brigadas de emergencia realizaban labores de evacuación y atención.

SE RESTABLECIÓ EL TRÁNSITO

Como consecuencia del siniestro, el flujo de trenes fue suspendido por completo desde la tarde del 30 de diciembre. La interrupción se prolongó durante varias horas para facilitar la atención a los heridos y permitir el trabajo del Ministerio Público, que realizó el levantamiento del cuerpo y las diligencias correspondientes en el lugar del accidente.

El servicio ferroviario fue reanudado recién a la 1:00 a.m. del 31 de diciembre, aunque de manera restringida.

AGLOMERACIÓN EN LAS ESTACIONES

Pese a la reactivación parcial del servicio, la cantidad de vagones disponibles resultó insuficiente para atender la alta demanda acumulada. En diversas estaciones ferroviarias se registraron largas colas, aglomeraciones y malestar por parte de turistas, muchos de los cuales se vieron obligados a pasar la noche en las calles o en los alrededores de las estaciones ante la falta de información clara.

Las empresas operadoras, PeruRail e Inca Rail, han sido duramente cuestionadas por la escasa comunicación ofrecida a los usuarios durante las horas críticas posteriores al accidente.

CAUSAS DEL ACCIDENTE

De forma preliminar, se manejan hipótesis vinculadas a posibles fallas en la comunicación entre operadores o problemas en el sistema de señalización de la vía, según reveló el premier Ernesto Álvarez.

PRESIDENTE JERÍ VIAJÓ AL CUSCO

En medio de la emergencia, se confirmó la llegada a Cusco del presidente de la República, José Jerí, acompañado del presidente del Consejo de Ministros. Se espera que el Ejecutivo emita un pronunciamiento oficial en las próximas horas.

El accidente vuelve a poner bajo escrutinio las condiciones de seguridad del acceso ferroviario a Machu Picchu, una de las maravillas del mundo y principal atractivo turístico del Perú.

ACTUACIÓN DE LA FISCALÍA

Tras el choque frontal entre dos trenes en el sector Pampacahua, kilómetro 94 de la vía Ollantaytambo–Machu Picchu, la Fiscalía actuó de manera inmediata. La fiscal adjunta provincial Rosa Isabel Vicente Vásquez se desplazó hasta la zona para dirigir diligencias urgentes. Dispuso la identificación de los turistas heridos y su rápido traslado a un centro de salud de Ollantaytambo.

Asimismo, solicitó información a las empresas ferroviarias sobre el número de pasajeros y ordenó el levantamiento del cadáver de Roberto Cárdenas, conductor de uno de los vagones, además de otras acciones para esclarecer las causas del accidente y responsabilidades penales correspondientes.

VIDEO RECOMENDADO