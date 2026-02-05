Científicos DESCUBREN nueva especie de venado en los andes de Perú y Latinoamérica

Un descubrimiento hecho por científicos en Latinoamérica detalló un nuevo género de venado andino denominado Andinocervus rufinus, lo que significa un nuevo avance en el conocimiento de la biodiversidad sudamericana. Aunque este animal ya era conocido, este nuevo análisis apunta de que en realidad pertenece a un nuevo linaje evolutivo único distintivo de otros venados del continente sureño.

El estudio, publicado en la revista científica Zootaxa, señala que este venado habita en ecosistemas de montaña, como los andes norteños de sudamérica, concentrado mayormente en Perú, pero también en regiones como Colombia, Venezuela y Ecuador.

El florecimiento de una nueva especie

Esta especie que vivió durante años en los bosques y páramos andinos a grandes altitudes desde los 1.000 hasta los 3.700 metros, fue clasificado durante años bajo el género Mazama, pero los investigadores dirigidos por el biólogo colombiano Héctor E. Ramírez-Chaves, destacaron que en realidad pertenece a una taxonomía independiente de venados.

Tras realizar análisis genéticos, morfológicos y de ADN, además de las características físicos de otros siervos latinos, los resultados arrojaron varias diferencias que señalan una contradicción de años.

Los rasgos más llamativos de este nuevo venado se encuentran en su cráneo y otras estructuras anatómicas. Debido a estas particularidades, los científicos sustentaron la creación formal del Andinocervus como género propio.

Su importancia en los andes del Perú

Este nueva especie habita en las zonas de difícil acceso del ande noreste de Perú y otros países, siendo parte de la rica biodiversidad biológica de las regiones latinoamericanas.

Debido a que están presentes en lugares complicados de ingresar, se debe de realizar nuevos estudios para evaluar y establecer con mayor precisión su estado poblacional actual y las amenas a las que enfrenta.

El nuevo hallazgo inicia una nueva puerta para la comprensión de los cérvidos en Latinoamérica y como los ecosistemas andinos han modificado las evoluciones de las especies en el tiempo.

