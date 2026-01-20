Científicos peruanos descubren lobo marino que habitó las costas del Perú hace 1.6 millones de años

Un equipo de paleontólogos de la Universidad Cayetano Heredia y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, descubrieron en el vasto desierto costero de Sacaco, en el norte de Arequipa, los restos fósiles de lobos marinos que se preservan de manera excepcional hace 2.7 o 1.4 millones de años, durante el Plio-Pleistoceno, lo que significa una nueva especie identificada para la comunidad mundial científica.

La Otaria josefinae (nombrada así por Josefina Rojas, mujer que cuidó el desierto de Sacaco) devela nuevas interrogantes sobre diversificación de los lobos marinos en el Hemisferio Sur, lo que coloca a esta nueva especie en un eslabón importante.

“Conocíamos muy poco sobre el pasado de los lobos marinos del sur. Solo había dos especies de fósiles descritas en el hemisferio, y el registro de Otaria se limitaba a fragmentos hace tan solo 100 mil años. Estos fósiles cambian totalmente el panorama”, comentó el paleontólogo Leonardo Hostos-Olivera.

Se encontraron cuerpos fosiles de lobos marinos de hace 1.6 millones de años

El yacimiento presentó cuatro cráneos y mandíbulas de machos, además de partes de un fémur, astrágalo y vértebras. “Este es, sin duda, el registro fósil de lobos marinos mejor preservado y más completo que se ha encontrado en todo el Hemisferio Sur hasta la fecha”, comentó el doctor Rodolfo Salas-Gismoni, paleontólogo y líder del equipo de investigación.

Por otro lado, la doctora en geología, Diana Ochoa, explicó que la costa sur del Perú, sobre todo sacaco, son uno de los pocos lugares que contienen información completa sobre la evolución de los ecosistemas marino-costeros del Pacífico sudeste durante los 10 millones de años.

Esta nueva especie de lobo marino se posiciona como una especie hermana del lobo marino chusco actual (Otaria byroniai), junto con la extinta Hydrarctos lomasiensis (también peruana). Las tres conformarían el grupo monofilético dentro de la rama que los cientificos denominan como Austrolotariia, que son los clados (clasificaciones paleontológicas sobre espeies) designados a los lobos marinos del Hemisferio Sur.

Los paleontólogos estiman que la diversificación entre los lobos marinos del norte y sur ocurrió hace 4.8 millones de años aproximadamente, durante el periodo del Plioceno temprano, momento en que también coinciden cambios globales importantes.

