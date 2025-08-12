Cocodrilo “veraneante” sorprende a bañistas en el mar de Zorritos

Un inusual avistamiento sorprendió a los bañistas del sector Nuevo Paraíso, en el distrito de Zorritos (Tumbes). Una veraneante registró en video el momento en que un cocodrilo adulto se desplazaba hacia el mar, escena que rápidamente se viralizó en redes sociales.

La ingeniera Ericka Gamboa, directora de Fauna Silvestre, confirmó que el ejemplar llevaba tres días “veraneando” en la zona.

Según explicó, es cada vez más frecuente ver cocodrilos en el mar, ya que esta especie es capaz de adaptarse a aguas saladas. Gamboa indicó que las recientes obras de mantenimiento en el río podrían haber motivado que el reptil buscara nuevos hábitats.

Por su parte, el médico veterinario del área detalló que el animal presenta costras y percebes en la piel, signos de que habría permanecido en el mar por un tiempo prolongado.

Actualmente, el cocodrilo se encuentra bajo custodia de FONDEPES para su resguardo y manejo especializado.

