COEN: río Tumbes superó el umbral rojo tras intensas lluvias y advierten riesgo de desborde

El río Tumbes registró un caudal de 1.021,33 metros cúbicos por segundo a las 5:00 a. m. de este lunes 2 de noviembre, superando el umbral de alerta roja, reportó el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN). Ante el riesgo de desbordes y otra afectaciones por las lluvias intensas, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) advirtió que centros poblados podrían resultar comprometidos y recomendó a la población evitar actividades cerca del cauce.

Entre las localidades potencialmente afectadas figuran El Prado Bajo, Carretas, El Prado, Prado Alto, Limón, Oidor, Pampas de Hospital, Tumbes, Tacural, Cerro Blanco, Cruz Blanca, Santa María, Casa Blanqueada, Francos y Garbanzal.

Frente a esta situación, el Ministerio de Defensa desplegó personal militar en distintos puntos críticos de la ciudad de Tumbes. La Primera Brigada de Infantería del Ejército movilizó a integrantes de su Compañía de Intervención Rápida hacia el parque El Beso, la avenida Arica y el cruce de las avenidas Tumbes y La Marina. Los efectivos, con el apoyo del Ministerio de Vivienda, utilizarán motobombas para retirar el agua acumulada y disminuir el peligro de inundaciones.

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MINSA PREPARA HOSPITALES DE CAMPAÑA

En paralelo, el ministro de Salud, Luis Dyer, viajó a Tumbes para coordinar la instalación de un hospital de campaña como medida preventiva frente a las lluvias y los efectos del fenómeno El Niño. El Minsa también se encuentra preparando hospitales de campaña en Piura, cuya instalación registra un avance del 90 %, así como en La Libertad y Áncash. Estos centros estarán destinados principalmente a atender casos de dengue, leptospirosis y golpes de calor, con el objetivo de evitar que estas enfermedades saturen los hospitales regulares.

Cada establecimiento contará con una capacidad de entre 80 y 120 camas, además de 30 a 50 sillones para hidratación, precisó Dyer. Sobre el dengue, informó que se registran alrededor de 84.000 personas contagiadas en el país, de las cuales 78.000 recibieron el alta médica. También señaló que existen aproximadamente 500.000 vacunas disponibles y que 78.000 personas de entre 10 y 20 años ya fueron inmunizadas.

En Tumbes, la vacunación alcanza un avance del 47 % en los distritos declarados en emergencia, de acuerdo con el titular de Salud, quien aseguró que continúan las acciones preventivas contra el dengue y la leptospirosis.