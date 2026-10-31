Fenómeno El Niño amenaza la campaña agrícola 2027 por falta de lluvias en el sur

La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) emitió un nuevo informe oficial donde advierte sobre las repercusiones que ocasionará dicho evento climático en distintas regiones del territorio nacional durante los próximos meses. El pronunciamiento técnico enfatiza que la ausencia de precipitaciones en el sur impactará directamente en las reservas de agua destinadas a la producción de alimentos.

Según lo señalado por el organismo multisectorial, la sequía afectará a la sierra sur y al sector sur-centro oriental. Esta carencia de precipitaciones pone en riesgo el volumen hídrico almacenado para desarrollar con normalidad las actividades del periodo agrícola proyectado para el año 2027.

Asimismo, la entidad precisó que en la sierra centro oriental, la sierra sur oriental y la selva las lluvias oscilarán entre rangos habituales y deficientes. Este escenario de escasez pluvial se intensificará principalmente en la cuenca del Titicaca, afectando el caudal de sus tributarios y la altitud del lago.

ESCENARIO EN EL NORTE

Paralelamente, el reporte del Enfen señala un panorama opuesto para el norte peruano, donde las precipitaciones superarán los promedios ordinarios entre noviembre de 2026 y enero de 2027. Estas manifestaciones pluviales impactarán la sierra occidental, la costa central, la costa norte y la sierra central occidental con eventos de magnitud moderada a severa.

Como consecuencia de este incremento hídrico, las corrientes fluviales de la costa norte experimentarán volúmenes por encima de sus márgenes habituales. Los principales cauces afectados por esta elevación de flujo corresponden a los ríos Tumbes, Chira, Piura, La Leche y Jequetepeque.

Respecto a la región amazónica, los ríos ubicados en la zona septentrional mantendrán comportamientos regulares. No obstante, las corrientes fluviales del centro y sur registrarán deficiencias en sus niveles, perjudicando directamente el transporte y caudal en las cuencas de los ríos Ucayali, Huallaga, Apurímac y Vilcanota.

Finalmente, las autoridades prevén que la tendencia de lluvias elevadas se desplace gradualmente hacia el litoral central a partir del mes de diciembre. Esta situación incrementará la corriente y el monitoreo en las cuencas hidrográficas de los ríos Chillón, Rímac y Lurín.

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