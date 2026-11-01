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Keiko Fujimori canceló su viaje a España ante alerta por incremento de lluvias en el norte

Política
Keiko Fujimori canceló su viaje a España ante alerta por incremento de lluvias en el norte
mcandia@latina.pe
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La presidenta de la República, Keiko Fujimori, anunció su decisión de no asistir a la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se realizará en Madrid, España, debido a que el Comando Privado frente al Fenómeno El Niño (FEN) reportó “un fuerte incremento de las lluvias en la zona norte del país a partir de esta noche”, por lo cuál priorizará la atención de la emergencia generada por las fuertes lluvias asociadas al fenómeno El Niño.

Frente a ello, adelantó que el ministro de Defensa, Rafael Belaunde Llosa, viajará esta tarde a Tumbes, con la finalidad de coordinar las acciones necesarias y activar los protocolos de emergencia.

“Estamos tomando medidas inmediatas para enfrentar esta emergencia. El ministro de Defensa se dirige esta tarde a Tumbes para coordinar las acciones necesarias y activar todos los protocolos de emergencia”, anunció a través de su cuenta de ‘X’.

En tanto, la jefa de Estado reiteró su decisión de no asistir a la cumbre de jefes de Estado en España para atender personalmente la emergencia. Señaló que la prioridad de su gestión es “proteger la vida y la seguridad de las familias”.

VIAJE CANCELADO POR KEIKO FUJIMORI A ESPAÑA

Recordemos que, a inicios de octubre, el pleno del Senado aprobó por mayoría (38 votos a favor, 11 en contra y una abstención) la resolución legislativa que autoriza a la presidenta Keiko Fujimori a salir del territorio nacional del 28 al 31 de octubre de 2026 para realizar una visita oficial a El Salvador, y del 2 al 6 de noviembre para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana de jefas y jefes de Estado y de Gobierno, en España.

En España, la agenda presidencial se iba a desarrollar entre el 3 y el 5 de noviembre e incluía su participación en la sesión plenaria de la XXX Cumbre Iberoamericana de jefas y jefes de Estado y de Gobierno, que se celebrará el 4 y 5 de noviembre en Madrid.

Finalmente, también estaban pactados encuentros bilaterales con jefes de Estado y de Gobierno u otras altas autoridades, y sesiones del encuentro empresarial organizado en el marco de la cumbre. Su retorno al país estaba previsto para el 6 de noviembre.

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