Concurso Literario José María Arguedas: 18 regiones participaron de la final en Andahuaylas

El Concurso Nacional de Narrativa y Ensayo José María Arguedas 2025, organizado por el Ministerio de Educación, llegó a su fin. La etapa final de este concurso, que contó con la participación de estudiantes de Educación Básica Regular y Educación Básica Alternativa de 18 regiones del país, se llevó a cabo en Andahuaylas (Apurímac).

Fueron 15 los ganadores del Premio Nacional de Narrativa y Ensayo JMA 2025, entre los que destacaron estudiantes de Tacna, en la categoría Cuento; de Amazonas, en la categoría Fábula; Ucayali, en la categoría Ensayo EBR; Callao, en Ensayo EBA; y Andahuaylas, en Narrativa oral en lengua originaria.

La ceremonia de cierre contó con la participación del ministro de Educación, Morgan Quero; el rector de la Universidad Nacional José María Arguedas, Edgar Martínez Huamán; y el director de la I. E. 55006 Familia Sagrada, Edilberto Chávez Raygada, institución anfitriona que el 10 de setiembre celebra 175 años de vida institucional.

Esta competición se ha consolidado como una de las iniciativas educativas más significativas del país y contó con una inversión de más de S/ 841 mil. Este año participaron más de 775 mil alumnos en su etapa inicial.

Por otro lado, en la etapa UGEL se logró la participación de 12,985 estudiantes. Ello representa un aumento del 9 % en relación al año pasado. Asimismo, la participación femenina llegó al 64.59 % frente al 35.41 % de varones inscritos.

LOGROS EDUCATIVOS EN APURÍMAC

En 2025, el Gobierno destinó más de S/ 190 millones para mejoras en la educación de Apurímac, de los cuales S/134 millones fueron orientados a 6 proyectos de infraestructura educativa, 27 inversiones en tres universidades y el mantenimiento de 2065 escuelas.

Asimismo, se realizarán intervenciones pedagógicas y se aumentarán las remuneraciones de docentes y auxiliares de la región, para lo cual se invertirá más de S/ 58 millones.

Cabe resaltar que, desde el 2023, un total de 871 jóvenes de Andahuaylas lograron acceder a becas para mejorar su desarrollo académico.

