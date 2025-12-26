Contraloría alerta daño estructural y biológico en Machu Picchu por afluencia turística

Tras realizar una inspección multisectorial en la región Cusco, la Contraloría General de la República advirtió que el crecimiento del turismo pone en riesgo la conservación de Machu Picchu además de otros atractivos turísticos de la Ciudad Imperial.

La comisión de control informó que se ha encontrado desprendimiento de los andenes orientales del Intihuatana, el cual se sostiene con puntales de troncos de árboles.

De no tomar acciones inmediatas, se correría el riesgo de colapso de esta parte de la ciudadela que está inhabilitada desde junio de 2024. En ese sentido, la institución exhortó a reforzar un plan de mantenimiento integral y reinvertir los ingresos para evitar daños irreversibles.

