Crimen de Uchiza: Iniciaron traslado de cuerpos de madre e hijo a Lima
Los restos de Zoila Castillo Chanduco y su menor hijo, víctimas de un doble homicidio en el distrito de Uchiza, región San Martín, empezaron a ser trasladados a Lima para continuar con los procedimientos forenses y las pericias correspondientes por parte de las autoridades.
Se tiene previsto que los restos mortales de madre e hijo lleguen a su hogar, en la capital, al promediar las 8:00 a.m. de este miércoles 3 de junio.
El caso, que ha conmocionado al país, se desarrolla bajo las siguientes circunstancias:
- Las víctimas: Zoila Carolina Castillo Chanduco viajó a la región San Martín junto a su hijo de seis años. Tras varios días de búsqueda, sus cuerpos fueron hallados sin vida en el sector Saraí, en Uchiza, con signos de extrema violencia.
- El responsable: Alexis Alcántara Tellería (42 años), expareja de la mujer y autor confeso del crimen, fue capturado en Lima y trasladado a San Martín para participar en la reconstrucción de los hechos.
- Situación legal: El Ministerio Público ha solicitado 9 meses de prisión preventiva contra Alexis Alcántara Tellería por el delito de homicidio calificado, mientras que los familiares de las víctimas exigen la pena máxima.