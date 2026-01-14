Cusco declara en alerta máxima parques turísticos y zonas arqueológicas por lluvias extremas

En la región del Cusco, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco informó este miércoles 14 de enero que el personal de vigilancia, conservación y especialistas multidisciplinarios se encuentran en permanente vigilancia activa ante posibles afectaciones en los parques turísticos, zonas y sitios arqueológicos ante las intensas lluvias que se presentan en el Perú.

Esta medida preventiva de alerta se declara ante el peligro inminente que pueden generar las continuas lluvias torrenciales que vienen impactando negativamente la región. Dicha alerta se basa en el Decreto Supremo N.° 003-2026-PCM, que declara estado de emergencia por 60 días en 382 distritos del país, por lo que se prioriza la atención y prevención en diversos distritos y provincias de la ciudad histórica.

La alerta también tiene como finalidad prevenir situaciones de riesgo que comprometa la seguridad de los visitantes que diariamente ingresan a visitar los monumentos arqueológicos y el patrimonio cultural peruano, por lo que se ha dispuesto a personal que esté vigilante por la temporada de lluvias.

Casos que perjudicaron las zonas arqueológicas en Cusco

Como es de conocimiento público, estas tempestades pluviales se presentan a inicio de cada año, por lo que varias ciudades del Perú levantan sus alertas. Sin embargo, hay sitios arqueológicos que no sobreviven a estos embates de la naturaleza, como son estos 2 casos.

En febrero de 2024, la torre del Templo Pampamarca, levantado el siglo XVII, colapsó ante las lluvias que azotaban la ciudad y sus muros de adobe que se debilitaron por la acumulación de humedad.

En febrero del 2020, las intensas lluvias causaron graves daños al centro arqueológico de Pisac, donde varias de sus partes colapsaron parcialmente. Sin embargo, su andenería terminó por destruirse. “Los daños se registraron en la quebrada del río Kitamayo, que da junto a la andenería inca”, comunicó el subprefecto de Calca.

