Delincuentes asaltan a madre de familia y se llevan dinero para fiesta de promoción

Lamentable. Niños de una promoción de sexto grado se han quedado sin su fiesta de fin de promoción, pues la tesorera de su aula sufrió un robo a mano armada dentro de su vivienda y terminaron llevándose cerca de 5 mil soles. El hecho ocurrió en la urbanización San Pedro, ubicada en el sector de la salida a Cusco, en la ciudad de Juliaca.

La madre de familia quien era tesorera del salón de clase del colegio Mariano Núñez de Juliaca, vio el ingreso de hasta 5 delincuentes que llegaron en una camioneta con el único fin de llevarse el dinero que tenía de la promoción, además de sus ahorros familiares que sumaban 8 mil soles.

Cerca de las 7:75 de la mañana, los malhechores maniataron a los dueños del lugar e hicieron de las suyas para lograr su cometido. Sin embargo, una de las víctimas logró soltarse y pidió ayuda a los vecinos. Al verse acorralados, los delincuentes huyeron del lugar pero antes realizaron varios disparos al aire.

En medio de la huída de estos malos ciudadanos, dejaron un saco con varias herramientas, que al parecer, eran artículos como patas de cabra, objetos y más que ayudaban a abrir las puertas de los lugares que asaltaban.

