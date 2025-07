Deportistas se unen a plantón por mal estado de la pista atlética del Estadio Huancayo

Atletas y entrenadores de alto rendimiento realizaron un plantón simbólico en el Estadio Huancayo para exigir la renovación de su deteriorada pista atlética, que lleva más de tres décadas sin ser cambiada y ahora representa un serio riesgo para su salud y preparación.

“El Estadio Huancayo ya cumplió su ciclo. Necesitamos una pista moderna, como las que usan en otros lugares del país y del mundo”, reclamó ante las cámaras de Latina Noticias uno de los entrenadores. “Huancayo siempre ha dado atletas a la selección nacional y hasta a las olimpiadas, pero ahora tenemos que entrenar en condiciones que pueden provocar lesiones”, agregó.

El plantón, bautizado como “Zapatillas colgadas”, reunió a jóvenes talentos, quienes denunciaron la falta de interés de las autoridades para priorizar su renovación.

El atleta Juan José Castillo también mostró su molestia por la desigualdad en la distribución de recursos deportivos.

“Yo creo que esta demás que yo lo diga, acá entrenan los campeones panamericanos, los campeones monumentales. El año pasado hubo un campeonato mundial de menores de 20 años en Lima, esa pista calificaba, obviamente porque se hacen las observaciones y no hay la necesidad de un cambio de esa pista; sin embargo, se mencionó hace un mes que se realizarían los cambio, no ha pasado ni un mes y ya empezaron hacer los primeros trabajos para el cambio de esa pista, cuando no hay necesidad. Los cambios deberían hacerse aquí, no hay el interés”, puntualizó.

PIDEN APOYO A IPD

Los deportistas recordaron que Huancayo es cuna de destacados corredores y que su pista atlética necesita estar a la altura para seguir formando a futuras generaciones de campeones.

Por ello, piden al Instituto Peruano del Deporte (IPD) atender de inmediato la modernización del Estadio Huancayo, que ha sido testigo de innumerables triunfos, pero hoy se encuentra visiblemente desgastado.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7

https://www.youtube.com/watch?v=DhWVrsc0RuQ