Desde HOY se prohíbe la circulación de dos personas en una moto: ¿Cuándo se aplicarán las multas y a cuánto ascienden?

Desde hoy, martes 20 de enero, entra en vigencia la norma que prohíbe la circulación de dos personas a bordo de una motocicleta en zonas declaradas en estado de emergencia. La medida está contemplada en el Decreto Supremo n.° 002-2026-MTC y busca reforzar la seguridad ciudadana y el control del orden público.

De acuerdo con la disposición, la restricción será aplicada únicamente en los lugares donde se haya declarado el estado de emergencia y tendrá carácter temporal, es decir, solo regirá mientras se mantenga dicha medida excepcional. La supervisión estará a cargo de las autoridades competentes, bajo un “régimen sancionador claro, previsible y proporcional”, según precisa el decreto.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que esta prohibición ya existía desde octubre de 2024; sin embargo, no contaba con un sistema de sanciones que permitiera su aplicación efectiva. Con la entrada en vigencia del nuevo decreto, se restablecen las multas, lo que permitirá fiscalizar y sancionar a quienes incumplan la norma.

APLICACIÓN DE MULTAS

En ese sentido, el MTC precisó que desde este miércoles 21 de enero se retomará la imposición de multas para los conductores que transporten a dos personas en una motocicleta dentro de zonas bajo estado de emergencia. Las sanciones varían según la reincidencia del infractor.

Por una primera infracción, el conductor recibirá una multa equivalente al 12 % de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), lo que representa 660 soles, además de 50 puntos en el brevete. En caso de reincidencia, la sanción se incrementa al 24 % de la UIT, es decir 1,320 soles, junto con 60 puntos en la licencia de conducir.

La PNP explicó que esta disposición será aplicada de manera estricta en las zonas declaradas en emergencia y que la Policía de Tránsito desplegará operativos permanentes a través de sus unidades descentralizadas en Lima norte, sur, centro y este, con el objetivo de garantizar su cumplimiento.

Asimismo, el decreto establece que el propietario del vehículo o la empresa de transporte podrá ser considerado responsable si la motocicleta se encuentra registrada a su nombre, asumiendo la sanción correspondiente en caso de infracción.

Las autoridades reiteraron que la medida busca contribuir a la reducción de delitos cometidos mediante el uso de motocicletas y exhortaron a la ciudadanía a respetar la norma mientras se mantenga vigente el estado de emergencia.

