Desvíos por procesión del Señor de los Milagros este 1 de noviembre: estas son las rutas y horarios

La Municipalidad Metropolitana de Lima anunció la ejecución de un plan de desvíos vehiculares en diversos sectores del Centro Histórico de Lima con motivo de la quinta salida procesional del Señor de los Milagros. La medida de tránsito se aplicará este domingo 1 de noviembre durante el último trayecto de la venerada imagen por las calles cercanas a la Iglesia de las Nazarenas.

El plan vial contemplado por las autoridades locales establece el cierre del paso de vehículos a lo largo de la avenida Tacna, específicamente en el tramo comprendido entre la avenida Nicolás de Piérola y la avenida Francisco Pizarro. La disposición de la comuna capitalina estará vigente desde las 11:30 a.m. hasta las 9:00 p.m. del mismo domingo.

RUTAS ALTERNAS

Frente a estas restricciones en la avenida Tacna, los conductores deberán desplazarse por vías alternativas para continuar su ruta. Las unidades de transporte tendrán que desviarse hacia la avenida Alfonso Ugarte y posteriormente incorporarse a la avenida Caquetá.

Por otro lado, la Municipalidad Metropolitana de Lima detalló el protocolo para los vehículos cuya ruta se dirija hacia el distrito del Rímac. Dichos automóviles podrán realizar un giro en la avenida de los Próceres para posteriormente reincorporarse a la altura de la avenida Prolongación Tacna y continuar con su desplazamiento habitual.

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