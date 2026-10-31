La Conferencia Episcopal Peruana se une en oración por la muerte del arzobispo del Cusco

La Conferencia Episcopal Peruana anunció el inesperado fallecimiento de monseñor Richard Daniel Alarcón Urrutia, quien se desempeñaba como arzobispo metropolitano del Cusco. El deceso de la autoridad eclesiástica ocurre a escasos días de la llegada del papa León XIV a la Ciudad Imperial.

Ante la partida de la máxima autoridad religiosa cusqueña, el episcopado nacional manifestó su más profundo sentido de pésame y extendió su pesar a la feligresía de la zona. A través de un pronunciamiento oficial, la institución eclesiástica comunicó la pérdida con esperanza en la resurrección y solicitó oraciones por su descanso eterno.

Los integrantes del organismo episcopal unieron sus plegarias para pedir que el Señor reciba en su Reino a quien calificaron como un abnegado servidor eclesial. Asimismo, elevaron peticiones buscando el consuelo espiritual de sus familiares bajo la protección de la Santísima Virgen María.

VIDA ENTREGADA A LA IGLESIA

Respecto a su vocación y servicio religioso, la Conferencia Episcopal Peruana rememoró que el difunto monseñor inició su camino al incorporarse a la Orden Franciscana durante el año 1969. Posteriormente, realizó sus estudios de filosofía en la ciudad del Cusco y completó su formación teológica en la capital del país.

Su ordenación sacerdotal se concretó formalmente el 8 de diciembre de 1976, iniciando así un largo recorrido pastoral en el país. Décadas más tarde, el 13 de junio de 2001, recibió la designación como obispo de la diócesis de Tarma.

En el transcurso del año 2012, el prelado fue nombrado presidente de la organización Cáritas del Perú para dirigir sus acciones benéficas. Tiempo después, el 27 de octubre de 2014, el papa Francisco lo nombró arzobispo metropolitano del Cusco, función que tomó de manera oficial el 3 de enero de 2015.

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