Día de San Valentín, la fecha en la que aumenta el robo de celulares en Perú

El Día de San Valentín, tradicionalmente asociado con el amor y la amistad, también ha mostrado un aumento preocupante en los robos de celulares en los últimos años. Según los reportes enviados por las empresas operadoras al Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), el 14 de febrero se ha convertido en una fecha crítica para este tipo de delitos.

En 2023, el Día de San Valentín se registraron 5,368 celulares robados, lo que significó un incremento del 5.8% respecto al promedio mensual de 5,075 robos en ese año. Un año después, en 2024, la cifra se mantuvo alta con 4,975 robos, lo que representó un aumento del 5.9% frente a los 4,700 robos que se reportaron de manera promedio ese mismo año. Aunque la cifra de robos disminuyó levemente en 2025, alcanzando los 4,175 celulares sustraídos, aún representó un 4.5% más que el promedio mensual de 3,997.

Además, los informes indican que las horas de mayor incidencia de robos ocurren entre las 10:00 a. m. y las 8:00 p. m., lo que coincide con las horas en que las personas suelen estar más activas celebrando el Día de San Valentín.

Este aumento en los robos pone en evidencia la necesidad de estar más alerta y tomar precauciones al momento de salir a celebrar. Las autoridades y las operadoras han recomendado evitar el uso excesivo del celular en lugares públicos y mantener los dispositivos en lugares seguros para prevenir el hurto.

PARA ESTAR PREPARADO

El OSIPTEL ha emitido una serie de recomendaciones para proteger la información personal y evitar el uso indebido de los celulares en caso de robo, especialmente durante fechas de alta incidencia delictiva como el Día de San Valentín.

La primera medida de seguridad es activar el código PIN de la tarjeta SIM, lo cual impide que la información personal sea utilizada en otro dispositivo. Los usuarios deben ingresar a los ajustes del celular y buscar la opción “bloqueo de tarjeta SIM” o “PIN de la SIM”, e ingresar el código proporcionado por la operadora. En caso de robo, este PIN garantiza que nadie más pueda acceder a la información.

Como segunda medida, se recomienda desactivar la depuración USB para prevenir que los ciberdelincuentes manipulen el software del dispositivo. Esta opción puede ser desactivada desde “Ajustes” en la sección “Opciones de desarrollador” en Android.

Además, es esencial guardar las claves de las cuentas vinculadas al sistema operativo (Google para Android o iCloud para iPhone) en un lugar seguro, y utilizar servicios que permitan rastrear, bloquear o borrar el contenido del dispositivo de forma remota en caso de pérdida o robo.

Finalmente, es recomendable mantener el celular actualizado con los últimos parches de seguridad y ser cauteloso con llamadas, mensajes y enlaces sospechosos.

VIDEO RECOMENDADO