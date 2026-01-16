Dictan 9 meses de prisión preventiva contra actriz peruana que acuchilló y asesinó a su enamorado en Puno

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Puno, a cargo del juez Youl Riveros Salazar, dictó nueve 09 meses de prisión preventiva en contra de Danitza Anel Pilco Laura (20), investigada por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio calificado en agravio de su pareja Yeison Rony Olivera Flores.

De acuerdo con la investigación fiscal, ambos convivían en un inmueble alquilado ubicado en el jirón Argentina, cerca de la Universidad Nacional del Altiplano (UNA), donde los dos cursaban estudios universitarios.

La noche previa al deceso, se habría producido una discusión entre las partes la cual terminó en agresiones físicas. Yeison Olivera resultó gravemente herido tras sufrir una lesión punzocortante a la altura del pecho que comprometió sus órganos vitales, lesión que finalmente le ocasionó la muerte. Durante la audiencia la actriz manifestó que su reacción fue en defensa propia y que no quería matar a su enamorado.

Finalmente el magistrado a cargo del caso valoró los elementos de convicción y dispuso la imposición de la medida coercitiva con la finalidad de asegurar la presencia de la imputada durante el proceso y garantizar el normal desarrollo de la investigación. Asimismo, ordenó su internamiento en el Establecimiento Penitenciario que determine el INPE, mientras continúan las investigaciones dentro del plazo legal correspondiente.

Relación marcada por la violencia

La muerte de Yeison Rony Olivera Flores (20), estudiante de la escuela profesional de pesquería, ha dejado al descubierto una historia marcada por el silencio, el miedo y una relación violenta que terminó en tragedia.

El joven universitario falleció tras ser apuñalado por su enamorada, Danitza Anel Pilco Laura (20), estudiante de nutrición de la misma universidad, luego de una discusión ocurrida en una habitación alquilada en la ciudad de Puno. Con el pasar de las horas, familiares y amigos empezaron a reconstruir los últimos meses de vida de la víctima y descubrieron que este habría sufrido maltratos.

Según sus compañeros de estudios, Yeison llegó a clases en más de una ocasión con golpes evidentes, pero él evitaba dar explicaciones. “Decía que fue ella, pero lo decía en tono de broma, como para no preocuparnos”, relató una de sus compañeras que le recomendaba que acabara con su relación.

Danitza Anel Pilco Laura es conocida por su participación en el cine peruano, donde interpretó el papel de “Rosaura” en la película “Reinaldo Cutipa”, un largometraje puneño. Durante el entierro de Yeison Olivera, los asistentes alzaron su voz para exigir justicia y la máxima sanción para la responsable del crimen.

