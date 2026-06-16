Director de Los Caribeños de Guadalupe denuncia atentado con explosivo cerca de su casa

Momentos de tensión se vivieron en el distrito de Guadalupe, provincia de Pacasmayo, región La Libertad, luego de que un aparente explosivo fuera detonado cerca de su casa de Fernando Aspericueta, director de la orquesta de cumbia Los Caribeños de Guadalupe.

El hecho ocurrió en las inmediaciones de su domicilio y provocó daños en la fachada de la vivienda de una vecina, según informó el propio músico a través de una transmisión en vivo realizada en sus redes sociales.

Aspericueta aseguró que, de acuerdo con versiones de testigos, el ataque habría estado dirigido contra él y no contra la propietaria del inmueble afectado.

“Según testigos dicen que la bomba la han tirado para mi casa, pero les ha fallado. Mi vecina no ha recibido ninguna amenaza, yo sí he sido amenazado. Si algo me pasa, ya saben quiénes serán los culpables”, manifestó.

El director de Los Caribeños de Guadalupe recordó además que semanas atrás fue víctima de amenazas, situación que lo llevó a solicitar garantías para su vida. Por ello, pidió a las autoridades actuar con rapidez para identificar a los responsables de este nuevo incidente. “Es mucha maldad lo que están haciendo, tienen que parar”, expresó visiblemente afectado.