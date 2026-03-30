Ejército del Perú liquida a dos terroristas de Sendero Luminoso en el Vraem

Durante un operativo de las Fuerzas Armadas del Perú en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), dos terroristas con alias “David” y “Ramírez”, fueron neutralizados el 29 de marzo de 2026 en el sector Pampa Aurora, ubicado en el distrito de Huanta, ciudad de Ayacucho.

Según informa el comunicado del Comando Conjunto, el combate se dio en la última redada donde participaron la Fuerza Especial Conjunta (FEC) del Comando de Inteligencia y Operaciones Especiales Conjuntas (CIOEC), el Comando Especial del Vraem, además de equipos de la Policía Nacional del Perú, como las Dircote y Dirandro.

El cuerpo militar logró reconocer que los terroristas abatidos eran parte del Comité Central de Sendero Luminoso en el Vraem. Por otro lado, tras realizar las pesquisas, se logró incautar una ametralladora del calibre 7.62 mm y un rifle calibre 22 mm.

En ese sentido, el Comando Conjunto indica que las patrullas militares seguirán intensificando las operaciones contra las bases terroristas en la región.

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