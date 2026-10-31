Ejército repara tres casa dañadas durante aterrizaje de helicóptero en Tumbes

El Ejército del Perú y la Municipalidad Distrital de Casitas repararon tres casas que resultaron afectadas por el aterrizaje de un helicóptero de la comitiva del presidente del Consejo de Ministros, el pasado 29 de octubre, en Tumbes.

Los daños se registraron en los techos de los inmuebles y en dos vidrios de las ventanas de una de las casas. Para realizar las reparaciones, se utilizaron 60 calaminas metálicas, 20 listones de madera y otros materiales.

Los trabajos estuvieron a cargo de efectivos de la 9.ª Brigada Blindada y el Grupo de Artillería Antiaéreo N.° 111, en coordinación con personal de la municipalidad.

HABLA SERIO: PODCAST DE LATINA NOTICIAS

Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

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