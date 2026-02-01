El Niño costero 2026: Enfen se mantiene en vigilancia ante posible evento de magnitud débil

Un Niño Costero débil podría llegar a nuestro país este 2026. Así lo informó mediante un comunicado el Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) e indicó que se mantiene un estado de “vigilancia” ante la posibilidad de que este evento climático afecte el sector pesquero y los recursos hídricos durante este año.

En el Comunicado Oficial N.° 2-2026, publicado el 30 de enero, se precisa que habrán posibles condiciones cálidas débiles desde marzo hasta, por lo menos, octubre del 2026, lo que podría configurar un posible fenómeno El Niño de magnitud leve. Asimismo, respecto a la región Niño 3.4 en el Pacífico Central, la condición neutra continuará hasta mayo.

Recién en junio y hasta posiblemente octubre, se pronostica el incremento de la temperatura en la superficie del mar, la que podría configurar un probable escenario de El Niño Costero pero de baja intensidad.

Sobre las precipitaciones, el Enfen advierte que las lluvia serían entre lo normal y sobre lo normal en la costa norte, sobre todo, durante marzo y abril. Sin embargo, no descartan episodios pluviales de moderada o fuerte intensidad, al igual que temperaturas el aire superiores al rango normal.

Sobre el caudal de los ríos, se prevé que se encuentren entre normal y sobre lo normal, resaltando principalmente que los ríos de Tumbes y Chira podrían experimentar incremento en abril.

¿CÓMO PODRÍA IMPACTAR LA PESCA?

En las próximas semanas, los indicadores reproductivos de la anchoveta aumenten en sus procesos de maduración gonadal, por la temporada. Además, pronostican la continuidad en la disponibilidad de jurel en el sur, de bonito dentro de las 60 millas náuticas y más distribución de perico frente al litoral del Perú, acorde a su estacionalidad.

La comisión recomendó tanto a las autoridades como tomadores de decisiones, comenzar con las medidas de prevención, preparación y reducción del riesgo de desastre. Sugirió hacer seguimiento contínuo a los avisos meteorológicos y pronósticos estacionales para tomar acciones. Además, exhortó a la población a mantenerse informada con fuentes oficiales del Enfen.

