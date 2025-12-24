Temas
Perú

Elecciones 2026: ¿quiénes son los 34 candidatos a la Presidencia tras cierre de inscripción del JNE?

Cumplido el plazo establecido por las autoridades electorales, un total de 34 fórmulas presidenciales quedaron inscritas para participar en las elecciones generales de 2026. Así lo informó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que precisó que las organizaciones políticas lograron presentar dentro del tiempo previsto a sus candidatos a la Presidencia y Vicepresidencias de la República, junto con la documentación exigida por la normativa vigente.

No obstante, el organismo electoral aclaró que la admisión de las planchas no implica su permanencia definitiva en la contienda, dado que las candidaturas aún están sujetas a los procesos de fiscalización y a eventuales tachas o exclusiones. Por consiguiente, podrían ser retiradas si se detectan irregularidades o incumplimientos a la ley electoral en el transcurso de las siguientes etapas del cronograma.

Los 34 candidatos a la presidencia del Perú son: 

  1. José Williams – Avanza País
  2. Álex Gonzales – Partido Demócrata Verde
  3. Carlos Espá – Sí Creo
  4. Wolfgang Grozo – Integridad Democrática
  5. George Forsyth – Somos Perú
  6. Keiko Fujimori – Fuerza Popular
  7. Herbert Caller – Partido Patriótico del Perú
  8. Roberto Sánchez – Juntos por el Perú
  9. Ricardo Belmont – Obras
  10. Fernando Olivera – Frente de la Esperanza
  11. Paul Jaimes – Progresemos
  12. César Acuña – Alianza para el Progreso
  13. Roberto Chiabra – Unidad Nacional
  14. Antonio Ortiz – Salvemos al Perú
  15. Carlos Jaico – Perú Moderno
  16. Charlie Carrasco – Unido Perú
  17. Mesías Guevara – Partido Morado
  18. Jorge Nieto – Partido del Buen Gobierno
  19. Alfonso López-Chau – Ahora Nación
  20. Ronald Atencio – Alianza Venceremos
  21. Enrique Valderrama – Apra
  22. Fiorella Molinelli – Fuerza y Libertad
  23. Walter Chirinos – Prin
  24. Rafael López Aliaga – Renovación Popular
  25. José Luna – Podemos
  26. Carlos Álvarez – País Para Todos
  27. Yonhy Lescano – Cooperación Popular
  28. Vladimir Cerrón – Perú Libre
  29. Napoléon Becerra – Partido de los Trabajadores
  30. Rosario Fernández – Un Camino Diferente
  31. Rafael Belaúnde – Libertad Popular
  32. Francisco Diez-Canseco – Perú Acción
  33. Armando Massé – Democrático Federal
  34. Mario Vizcarra – Perú Primero

“Es preciso indicar que estas cifras pueden cambiar, en vista de que las organizaciones políticas que hayan iniciado sesión en la Plataforma DECLARA+ hasta antes del cierre del plazo que es 23:59:59 horas y sigan logueadas, pueden culminar el proceso de inscripción ya iniciado hasta el mediodía del 24 de diciembre”, aclaró el Jurado Nacional de Elecciones. 

ELECCIONES HISTÓRICAS

Las elecciones generales de 2026 en el Perú se celebrarán el domingo 12 de abril, conforme a lo establecido por el cronograma del sistema electoral y a la Constitución Política, que fija la realización de estos comicios el segundo domingo de abril del año previo al cambio de mando presidencial. En esa jornada, la ciudadanía elegirá al presidente de la República, dos vicepresidentes, a los miembros del Congreso y a los representantes ante el Parlamento Andino, para el período gubernamental 2026-2031.

En caso de que ninguna fórmula presidencial obtenga más del 50 % de los votos válidos en la primera vuelta, la ley prevé una segunda elección entre las dos candidaturas más votadas. Esta eventual segunda vuelta está programada para el domingo 7 de junio de 2026. Como es habitual en el país, el voto será obligatorio para los ciudadanos habilitados, y el proceso estará a cargo del Jurado Nacional de Elecciones, la ONPE y el Reniec.

