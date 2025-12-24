Elecciones 2026: ¿quiénes son los 34 candidatos a la Presidencia tras cierre de inscripción del JNE?

Cumplido el plazo establecido por las autoridades electorales, un total de 34 fórmulas presidenciales quedaron inscritas para participar en las elecciones generales de 2026. Así lo informó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que precisó que las organizaciones políticas lograron presentar dentro del tiempo previsto a sus candidatos a la Presidencia y Vicepresidencias de la República, junto con la documentación exigida por la normativa vigente.

No obstante, el organismo electoral aclaró que la admisión de las planchas no implica su permanencia definitiva en la contienda, dado que las candidaturas aún están sujetas a los procesos de fiscalización y a eventuales tachas o exclusiones. Por consiguiente, podrían ser retiradas si se detectan irregularidades o incumplimientos a la ley electoral en el transcurso de las siguientes etapas del cronograma.

Los 34 candidatos a la presidencia del Perú son:

José Williams – Avanza País Álex Gonzales – Partido Demócrata Verde Carlos Espá – Sí Creo Wolfgang Grozo – Integridad Democrática George Forsyth – Somos Perú Keiko Fujimori – Fuerza Popular Herbert Caller – Partido Patriótico del Perú Roberto Sánchez – Juntos por el Perú Ricardo Belmont – Obras Fernando Olivera – Frente de la Esperanza Paul Jaimes – Progresemos César Acuña – Alianza para el Progreso Roberto Chiabra – Unidad Nacional Antonio Ortiz – Salvemos al Perú Carlos Jaico – Perú Moderno Charlie Carrasco – Unido Perú Mesías Guevara – Partido Morado Jorge Nieto – Partido del Buen Gobierno Alfonso López-Chau – Ahora Nación Ronald Atencio – Alianza Venceremos Enrique Valderrama – Apra Fiorella Molinelli – Fuerza y Libertad Walter Chirinos – Prin Rafael López Aliaga – Renovación Popular José Luna – Podemos Carlos Álvarez – País Para Todos Yonhy Lescano – Cooperación Popular Vladimir Cerrón – Perú Libre Napoléon Becerra – Partido de los Trabajadores Rosario Fernández – Un Camino Diferente Rafael Belaúnde – Libertad Popular Francisco Diez-Canseco – Perú Acción Armando Massé – Democrático Federal Mario Vizcarra – Perú Primero

#LoÚltimo | Al cumplirse la fecha límite para la solicitud de inscripción de fórmulas y listas de candidatos para participar en las #EG2026, la plataforma electoral del JNE registra 34 fórmulas presidenciales y 1383 listas de candidatos que corresponden a Senadores, Diputados y… pic.twitter.com/veuIwzoKJN — JNE Perú (@JNE_Peru) December 24, 2025

“Es preciso indicar que estas cifras pueden cambiar, en vista de que las organizaciones políticas que hayan iniciado sesión en la Plataforma DECLARA+ hasta antes del cierre del plazo que es 23:59:59 horas y sigan logueadas, pueden culminar el proceso de inscripción ya iniciado hasta el mediodía del 24 de diciembre”, aclaró el Jurado Nacional de Elecciones.

ELECCIONES HISTÓRICAS

Las elecciones generales de 2026 en el Perú se celebrarán el domingo 12 de abril, conforme a lo establecido por el cronograma del sistema electoral y a la Constitución Política, que fija la realización de estos comicios el segundo domingo de abril del año previo al cambio de mando presidencial. En esa jornada, la ciudadanía elegirá al presidente de la República, dos vicepresidentes, a los miembros del Congreso y a los representantes ante el Parlamento Andino, para el período gubernamental 2026-2031.

En caso de que ninguna fórmula presidencial obtenga más del 50 % de los votos válidos en la primera vuelta, la ley prevé una segunda elección entre las dos candidaturas más votadas. Esta eventual segunda vuelta está programada para el domingo 7 de junio de 2026. Como es habitual en el país, el voto será obligatorio para los ciudadanos habilitados, y el proceso estará a cargo del Jurado Nacional de Elecciones, la ONPE y el Reniec.

